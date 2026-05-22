Смолов рассказал об учебе на тренера

Фёдор Смолов рассказал об учёбе на тренера: пока клуб для стажировки не выбрал

Советский спорт

Бывший футболист сборной России Фёдор Смолов сообщил, что ему нравится учиться на тренера. Спортсмен проходит обучение в Школе футбольных тренеров Российского футбольного союза (РФС).

© Соцсети
«С 18 мая новый модуль, учусь. Учеба относительно нравится. Пока клуб для стажировки не выбрал», — цитирует Смолова ТАСС.

В 2025 году Смолов в составе «Краснодара» стал чемпионом России.

Ранее Фёдор Смолов в эксклюзивном интервью «Совспорту» сообщил, что не планирует комментировать футбол.

