Семак: играть в футбол могут все

Любой ребенок может найти себя в футболе. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак.

"Футбол - очень интересный вид спорта, особенен тем, что, как в мультфильме "Рататуй", готовить могут все, - сказал он. - Играть могут если не все, то практически все. Для тех, кто хорошо думает, найдется позиция в центре, быстрым игрокам - на другой позиции. Но в любом случае футбол формирует характер, спортивный дух, это важная составляющая развития любого ребенка".