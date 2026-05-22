Сафонов рассказал о подготовке ПСЖ к финалу ЛЧ

Сафонов рассказал о подготовке «ПСЖ» к финалу Лиги чемпионов
Вратарь парижского клуба Матвей Сафонов прокомментировал подготовку команды к финальному матчу Лиги чемпионов против «Арсенала».
«Сегодня мы начинаем подготовку к этому матчу. Конечно, все думают о финале, и следующие десять дней будут очень интересными. Но я думаю, нам также нужно сохранять спокойствие. Нам нужно найти способ сосредоточиться на матче, но при этом оставаться собранными во время подготовки. Мы должны продолжать работать в обычном режиме, максимально используя это дополнительное время для подготовки к этому очень важному матчу», — сказал Сафонов.
Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая.