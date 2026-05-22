Тренер Гусев покидает «Динамо»

Московское «Динамо» на официальном сайте сообщило о планируемом уходе Ролана Гусева с поста главного тренера в конце мая.

«Благодарим Ролана Гусева за годы плодотворной работы в «Динамо», за проявленные на всех этапах высокий профессионализм и ответственность. Желаем Ролану Александровичу успехов в дальнейшей карьере! В тренерском штабе «Динамо» Гусев трудился с лета 2023 года, изначально в качестве ассистента. Он дважды – весной-2025 и осенью-2025 – исполнял обязанности главного тренера команды, а в декабре 2025-го был утверждён в этой роли на весеннюю часть минувшего сезона. В общей сложности под его непосредственным руководством команда провела 24 матча (12 побед, 5 ничьих, 7 поражений), играла в Финале Пути РПЛ Кубка страны. В сезоне-2023/2024 команда при участии Гусева стала бронзовым призёром чемпионата России», — написано в сообщении клуба.