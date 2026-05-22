Шварц вернулся на пост главного тренера "Динамо"

Немец Сандро Шварц назначен на пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Контракт со специалистом рассчитан до лета 2029 года. Шварц приступит к работе с командой на летних сборах. Также в его штаб войдет Волкан Булут. Ранее ТАСС со ссылкой на "Спорт-Экспресс" сообщал, что зарплата Шварца составит €1,7 млн в год.

22 мая "Динамо" объявило об уходе с поста главного тренера Ролана Гусева в связи с истечением срока контракта, который был рассчитан до конца сезона-2025/26.

Шварцу 47 лет. Ранее он уже возглавлял бело-голубых - с 2020 по 2022 год. Вместе с ним команда в сезоне-2021/22 заняла третье место в чемпионате России и дошла до финала кубка страны. Позднее специалист возглавлял германскую "Герту" и американский "Нью-Йорк Ред Буллз", с которым дошел до финала плей-офф Главной лиги США (MLS).

"Динамо" в завершившемся сезоне заняло седьмое место по итогам чемпионата Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и дошло до финала "пути РПЛ" в Фонбет - Кубке России, где уступило "Краснодару".