Тренер Арбелоа объявил о скором уходе из «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа объявил о своём уходе из клуба по окончании сезона.

«Я не буду тренировать «Реал» в следующем сезоне», — сказал Арбелоа на пресс-конференции.

Завтра, 23 мая, мадридский клуб завершит сезон-2025/2026, сыграв в последнем туре Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао.

Арбелоа возглавил «Реал» после увольнения Хаби Алонсо в начале 2026 года. В текущем сезоне «сливочные» заняли второе место в чемпионате Испании, дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, проиграли в финале Суперкубка Испании «Барселоне» и остановились на стадии 1/8 финала Кубка Испании.