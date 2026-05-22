«Манчестер Юнайтед» утвердил главного тренера

Майкл Кэррик утвержден на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" с радостью сообщает, что Майкл Кэррик продолжит работу в качестве главного тренера мужской команды, подписав новый контракт до 2028 года", - написано на официальном сайте клуба.

Майкл Кэррик был назначен наставником "Манчестер Юнайтед" в январе 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 16 матчей, одержала 11 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения. Прошлое cоглашение с английским специалистом было рассчитано до конца июня 2026 года.