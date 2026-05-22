Клуб Роналду проявляет интерес к Сафонову

"Аль-Наср" рассматривает покупку голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.

По информации источника, главный тренер клуба Жорже Жезуш вместе с коллегами предложил кандидатуру российского футболиста. Представители "Аль-Насра" посетят финал Лиги чемпионов, чтобы оценить игру вратаря вживую.

Матвей Сафонов выступает в составе французского "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 26 матчей, пропустил 27 голов и отыграл 12 встреч на ноль. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 22 миллиона евро.