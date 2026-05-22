Мостовой отреагировал на уход Гусева из «Динамо»

Мостовой об уходе Гусева из «Динамо» и приходе Шварца: «До смешного доходит. Ошиблись с совмещением Карпина, сильно поплатились. А насчет Ролана – футбольные люди всегда пригодятся»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на уход Ролана Гусева с поста главного тренера «Динамо» и на возможное назначение Сандро Шварца.

«Я не хочу это комментировать. Уже до смешного доходит. «Динамо» изначально сделало грубейшую ошибку, когда разрешило Карпину совмещение, за что сильно поплатилось. Сейчас будут выправлять положение. А если насчет Гусева, то футбольные люди всегда пригодятся», – сказал Мостовой.
