В "Динамо" объяснили возвращение Шварца на пост главного тренера

Немец Сандро Шварц вернулся на пост главного тренера футбольного клуба московское "Динамо" для построения конкурентоспособной команды. Об этом заявил председатель совета директоров московского клуба Александр Ивлев, комментарий которого приводит пресс-служба бело-голубых.

Ранее ТАСС сообщал, что Шварц подписал контракт с "Динамо" до лета 2029 года.

"Назначение Сандро - это не воспоминание о славном прошлом, не попытка, как кто-то пишет, "вернуть наш 2021-й", а стремление уже сейчас и в ближайшем будущем выстроить команду, которая способна показывать стабильные результаты, радовать болельщиков красивой и интенсивной игрой, быть сплоченным и целеустремленным коллективом", - сказал Ивлев.
"Шварц - опытный, адаптированный к Российской премьер-лиге (РПЛ), компетентный и эмоционально вовлеченный специалист, который очень мотивирован именно работой в "Динамо". Эти его качества позволяют рассчитывать на решение поставленных клубом задач", - добавил он.

Шварцу 47 лет. Ранее он уже возглавлял бело-голубых - с 2020 по 2022 год. Вместе с ним команда в сезоне-2021/22 заняла третье место в чемпионате России и дошла до финала кубка страны. Позднее специалист возглавлял германскую "Герту" и американский "Нью-Йорк Ред Буллз", с которым дошел до финала плей-офф Главной лиги США (MLS).

22 мая "Динамо" объявило об уходе с поста главного тренера Ролана Гусева в связи с истечением срока контракта, который был рассчитан до конца сезона-2025/26. Московский клуб в завершившемся сезоне занял седьмое место по итогам чемпионата РПЛ и дошел до финала "пути РПЛ" в Фонбет - Кубке России, где уступил "Краснодару".

