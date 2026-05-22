Стал известен размер призового фонда Суперфинала Кубка России

Российский футбольный союз объявил, что призовой фонд Суперфинала FONBET Кубка России в 2026 году составит 151 миллион рублей.

© Матч ТВ

В решающем матче турнира сыграют московский «Спартак» и «Краснодар». Встреча пройдет 24 мая на стадионе «Лужники».

Обладатель трофея получит 113,2 млн рублей, 37,8 млн рублей достанутся проигравшей команде.

Прямую трансляцию игры смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.