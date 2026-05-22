«Манчестер Сити» установит статую Гвардиолы

«Манчестер Сити» переименовал одну из трибун своего домашнего стадиона в честь Пепа Гвардиолы и установит статую тренера.

Сегодня «горожане» и тренер объявили, что 55-летний каталонец покинет свою должность. За 10 лет в клубе он завоевал 20 трофеев, включая первую для «Сити» Лигу чемпионов в 2023 году.

Клуб объявил о том, что недавно реконструированная и расширенная Северная трибуна «Этихад Стэдиум» будет названа «Трибуной Пепа Гвардиолы».

Трибуна будет официально полностью открыта впервые в последнем матче тренера в клубе – в заключительной игре сезона против «Астон Виллы» в воскресенье. Реконструкция трибуны, начавшаяся в конце 2023 года, добавит более 7000 новых мест, увеличив вместимость стадиона до более чем 61 000 зрителей.

«Его Высочество шейх Мансур удостоил тренера этой престижной награды в знак признания невероятного вклада Пепа за десять исторических лет. В рамках переименования также будет установлена ​​статуя Пепа, которая появится на подходе к трибуне имени Гвардиолы», – говорится в сообщении клуба.

«Я давно говорил, что в «Манчестер Сити» должны быть лучшие люди как на поле, так и за его пределами. На протяжении десяти лет Пеп был олицетворением этих амбиций. Он оставил неизгладимый след в ДНК клуба. След, который больше связан с тем, как он побеждал, чем с многочисленными трофеями, которые он завоевал. Он заслуживает безграничной благодарности от меня и всей семьи «Сити», частью которой он всегда будет», – сказал шейх Мансур бен Зайед аль-Найян.