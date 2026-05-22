Назначены арбитры и инспекторы на ответные переходные матчи

Назначены арбитры и инспекторы на ответные VK Видео переходные матчи за право на выступление в Мир Российской Премьер-Лиге в сезоне-2026/2027. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

23 мая, суббота

«Динамо» Махачкала – «Урал»: судья – Никита Новиков. Помощники судьи – Алексей Лунёв, Кирилл Большаков; резервный судья – Данил Каширин; VAR – Сергей Карасёв; АVAR – Ян Бобровский; инспектор – Олег Соколов.

«Акрон» – «Ротор»: судья – Андрей Прокопов. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья – Михаил Плиско; VAR – Василий Казарцев; АVAR – Сергей Чебан; инспектор – Александр Гончар.