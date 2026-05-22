«Аталанта» сменила эмблему

«Аталанта» официально представила новую эмблему клуба.

Теперь эмблема клуба из Бергамо будет круглой с единственным элементом – профилем Аталанты, героини древнегреческой мифологии и символа клуба. Предыдущая версия была овальной и имела надписи «Аталанта» и «1907».

© ФК "Атланта"