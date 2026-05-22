Вратарь «Зенита» назвал самую запоминающуюся игру сезона

Вратарь петербургского «Зенита» Денис Адамов в интервью «Матч ТВ» заявил, что из всех матчей сезона‑2025/26 ему запомнилась победа над «Краснодаром» в первом круге РПЛ.

«Зенит» в сентябре 2025 года переиграл на выезде «Краснодар» со счетом 2:0. «Сине‑бело‑голубые» по итогам сезона завоевали чемпионство и стали 11‑кратными чемпионами России.

— Какую игру сезона будете вспоминать даже много лет спустя?

— Матч первого круга с «Краснодаром». Не чужой для меня город, много времени там провел. На эту игру «быки» выходили в качестве действующего чемпиона страны и лидера текущего сезона. Выиграть эту встречу, к тому же не пропустив, было очень приятно.

— К слову, в матчах с «Краснодаром» «Зенит» набрал четыре очка.

— Хорошо, что баланс личных встреч оказался в нашу пользу, но дома тоже очень хотелось победить.

— Повлияло ли тогда на ситуацию удаление Педро при счете 1:1?

— Трудно сейчас говорить. Если бы пропустили в меньшинстве, было бы очень обидно. Но вообще сами виноваты, что упустили победу, — сказал Адамов «Матч ТВ».

