Член совета директоров и глава консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин заявил, что футболист клуба Константин Тюкавин не перейдет в петербургский «Зенит», передает «КП Спорт».

«Отдадим Тюкавина в «Зенит»? Да он туда и не собирается. Зачем это ему надо?» — сказал Степашин.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Тюкавин провел 22 матча, забив десять мячей.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.