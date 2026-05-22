Абаскаль высказался о грядущем матче "Спартака" с "Краснодаром"

Бывший тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался о предстоящем матче команды против "Краснодара".

Испанский специалист заявил, что желает "Спартаку" всего наилучшего в Суперфинале Кубка России.

"Конечно, я буду следить за Суперфиналом Кубка России, как и за каждым матчем РПЛ. Мне нравится быть в курсе каждой игры. Я желаю "Спартаку" всего наилучшего в игре с "Краснодаром". Думаю, матч будет открытым, но в то же время очень напряжённым", - сказал Абаскаль "Чемпионату".

В воскресенье, 24 мая, состоится матч в рамках Суперфинала Кубка России между московским "Спартаком" и "Краснодаром". Встреча пройдет на стадионе "Лужники", Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Главным арбитром игры был назначен Инал Танашев.