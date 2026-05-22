Павлюченко призвал российских футболистов уезжать в Европу

Известный экс-футболист Роман Павлюченко дал совет российским игрокам смелее переезжать в европейские чемпионаты.

— Какой совет вы бы дали нашим ребятам перед отъездом в Европу?

— Я считаю, что надо ехать. Но смотря в какой чемпионат. Взять чемпионат Турции. Туда стоит ехать, когда тебе за 30. Так и с Саудовской Аравией. Когда приходит Италия, Испания, Англия, я считаю, что нужно ехать. Даже в клубы, которые борются за выживание. В Россию всегда можно вернуться. Не получится — тебя с руками и ногами заберёт любой российский клуб. Там другой уровень, другая атмосфера, скорость. Не надо бояться. Надо себя попробовать. Если интерес реально существует, надо ехать. Мы чуть застряли в развитии. Когда попадаешь в новую команду, это другой менталитет, страна и более сильный чемпионат. Надо ехать, чтобы потом не жалеть, — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.