Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания.

По данным Forbes, общий годовой доход Роналду составил $300 млн, что стало рекордным показателем за всю историю рейтинга. Второе место занял мексиканский боксер Сауль Альварес с доходом $170 млн. Третьим стал нападающий американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси, заработавший $140 млн.

Роналду 41 год, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Футболист выступает за "Аль-Наср" с декабря 2022 года, по ходу карьеры нападающий также играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал".