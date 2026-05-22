«Интер» и «Рома» могут обменяться игроками

Итальянские клубы «Интер» и «Рома» ведут переговоры о возможном обмене игроками, сообщает La Gazzetta dello Sport. Переговоры могут завершиться в ближайшее время.

«Интер» проявляет интерес к 25-летнему центральному полузащитнику «Ромы» Ману Коне. Римский клуб оценивает игрока в €50 млн. Однако миланский клуб не готов выплачивать эту сумму наличными и предложил схему обмена. «Интер» готов передать 26-летнего полузащитника Давиде Фраттези стоимостью €25 млн и добавить денежную компенсацию. Общая стоимость предложения составит €50 млн.

По финансовым причинам два трансфера будут оформлены как отдельные сделки. По данным Transfermarkt, Ману Коне оценивается в €50 млн, а Давиде Фраттези — в €22 млн. Переговоры между клубами продолжаются.