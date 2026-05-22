Лапорта: «Барселона» снова вселяет страх в соперников

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что каталонскую команду снова боятся ее соперники, в том числе и в Европе.

«У нас отличный тренер [Ханс-Дитер Флик], слаженный персонал и команда, которая действительно нравится людям. Эта «Барса» снова вселяет страх в наших соперников», – сказал Лапорта.

Сине-гранатовые в этом сезоне выиграли Ла Лигу и Суперкубок Испании, а в Лиге чемпионов вылетели от «Атлетико» в 1/4 финала.