«Оренбург» объявил об уходе трех игроков

«Оренбург» объявил об уходе трёх игроков, чьи контракты об аренде завершились. Команду покидают защитник Алексис Кантеро, полузащитник Тигран Аванесян и нападающий Анас Эль-Махрауи.

© ФК "Оренбург"

«Спасибо, парни! Завершились арендные соглашения у Алексиса Кантеро, Тиграна Аванесяна и Анаса Эль-Махрауи. Желаем желаем удачи в дальнейшей карьере!» — сообщает официальный Telegram-канал клуба.

В прошедшем сезоне Кантеро сыграл восемь матчей за оренбургский коллектив, Аванесян провёл четыре встречи, Эль-Махрауи — три. Ни один из них не забивал голов и не делал результативных передач. По итогам сезона РПЛ «Оренбург» занял 12-е место с 29 очками после 30 сыгранных матчей.