Мбаппе прокомментировал уход Алабы из «Реала» по окончании сезона

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался об уходе защитника Давида Алабы из клуба по окончании сезона. 22 мая мадридский клуб на официальном сайте подтвердил информацию о завершении контракта с 33-летним австрийцем.

«Брат мой, это непростой момент — закрывать эту главу вместе с тобой. Ты невероятный игрок и ещё лучше как человек. Раньше ты был моим соперником, а теперь стал одним из моих лучших партнёров здесь, и сейчас я могу сказать, что ты — друг, которого мне подарил футбол. Желаю тебе всего наилучшего и всегда буду поддерживать во всём, что ты делаешь», — написал Мбаппе в соцсети.

Австрийский футболист выступает за «сливочных» с лета 2021 года. За этот период Алаба сыграл 131 встречу во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. В «Реале» защитник два раза становился чемпионом Испании, два раза выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, дважды завоёвывал Суперкубок Испании и брал Кубок страны.