ЦСКА планирует утвердить Игдисамова на посту главного тренера

ЦСКА планирует утвердить Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сейчас специалист — однозначный фаворит.

© Чемпионат.com

«Ни один из иностранных кандидатов, которые были предложены спортивным отделом клуба, и с кем были проведены собеседования, не убедил руководство. У клуба нет уверенности, что опыт этих тренеров команде будет нужнее и полезнее, чем опыт Игдисамова в работе непосредственно с текущим составом», — добавил источник «Чемпионата».

4 мая ЦСКА объявил о назначении Игдисамова в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Под его руководством красно-синие провели три матча во всех турнирах, в которых два раза победили и один раз проиграли.