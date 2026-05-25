Лионель Месси получил травму незадолго до старта ЧМ-2026

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси был заменён на 73-й минуте матча МЛС с «Филадельфией Юнион» (6:4) из-за травмы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо на личной странице в социальной сети X.

В ближайшее время клуб оценит состояние аргентинского форварда.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси попал в расширенную заявку национальной команды Аргентины на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Аргентины в одной группе выступает с Алжиром, Австрией и Иорданией. Сборная Аргентины является действующим победителем турнира.