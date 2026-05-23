«Должны реабилитироваться»: Семин о Суперфинале Кубка России

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что столичный "Спартак" и "Краснодар" должны реабилитироваться перед своими фанатами в Суперфинале Кубка России. Его слова приводит "Матч ТВ".

"Играют две команды, которые должны реабилитироваться перед болельщиками. Либо этот сезон будет для них положительным — в случае победы, либо отрицательным. Поэтому ждем хорошей игры, максимальной самоотдачи от игроков и полный стадион", - указал он.

Игра состоится 24 мая в Москве на стадионе "Лужники". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В финале Пути регионов "Спартак" одолел московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе "Спартака" "Лукойл Арена" 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. "Краснодар" в финале Пути РПЛ обыграл в серии пенальти столичное "Динамо".

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в 2025 году обыграл "Ростов" в серии послематчевых пенальти.