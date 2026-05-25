Обновлен топ-10 самых дорогих игроков Первой лиги

Специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt обновил данные по Лиге Pari после завершения сезона-2025/2026. В топ-10 вошли пять игроков «Родины», которая следующий сезон начнёт в Мир Российской Премьер-Лиге.

Лидировать в рейтинге продолжает полузащитник «Торпедо» Даниил Уткин, который оценивается в € 1,5 млн. На второй строчке расположился футболист «Урала» Илья Ишков (€ 1,2 млн).

Топ-10 самых дорогих футболистов Первой лиги — 2025/2026 (Transfermarkt, 25 мая 2026 года):

1. Даниил Уткин («Торпедо») — € 1,5 млн.

2. Илья Ишков («Урал») — € 1,2 млн (+ € 0,4 млн).

3. Руслан Фищенко («Родина») — € 1,2 млн (+ € 0,3 млн).

4. Иван Тимошенко («Родина») — € 1,2 млн (+ € 0,45 млн).

5. Артём Максименко («Родина») — € 1,2 млн (+ € 0,4 млн).

6. Митья Крижан («Родина») — € 1,2 млн (+ € 0,3 млн).

7. Сергей Волков («Родина») — € 1,2 млн.

8. Максим Кайнов («Ротор») — € 1 млн.

9. Мартин Секулич («Урал») — € 1 млн (- € 0,2 млн).

10. Белайди Пуси («Факел») — € 1 млн.