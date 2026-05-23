«Бавария» выиграла Кубок Германии, разгромив «Штутгарт»

Завершён финальный матч Кубка Германии, в котором играли «Бавария» и «Штутгарт». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержала мюнхенская команда. Встреча состоялась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра выступил Свен Яблонски (Бремен).

На 55-й минуте Гарри Кейн открыл счёт и вывел мюнхенцев вперёд, а на 80-й минуте он оформил дубль. На 90+2-й минуте Кейн реализовал пенальти, оформив хет-трик.

На стадии 1/2 финала турнира мюнхенский клуб одержал победу над леверкузенским «Байером» со счётом 2:0. Команда из Штутгарта на этой стадии соревнования одолела «Фрайбург» — 2:1 д. вр.

В предыдущем розыгрыше Кубка Германии победу одержал «Штутгарт». Клуб выиграл трофей в сезоне-2024/2025, победив в финале «Арминию» со счётом 4:2.