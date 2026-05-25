Экс-игрок сборной России Денис Глушаков рассказал о своем состоянии после операции.

По словам Глушакова, он продолжает восстанавливаться после перенесенной операции.

- Самочувствие хорошее. Потихоньку восстанавливаюсь. Обязательно еще попылю на футбольном поле, сейчас только ногу перекину (смеется). Это плановая операция. Были некоторые артрозы в тазобедренном суставе, - цитирует Глушакова "СЭ".

Денис Глушаков выступал за московские "Спартак" и "Локомотив", подмосковные "Химки", армянский "Урарту", "Пари НН" и костромской "Спартак", также на его счету 57 матчей в составе национальной команде России и забил пять мячей.

В октябре 2025 года Глушаков провел прощальный матч и объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.