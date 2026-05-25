Роман Шаронов покинет московское «Динамо»

Футбольный тренер Роман Шаронов объявил о своём уходе из московского «Динамо». Ранее Шаронов работал в штабе Ролана Гусева, который занимал пост главного тренера команды.

«Да, я ухожу из «Динамо». О подробностях не хочу говорить», — приводит слова Шаронова «РБ Спорт».

Сандро Шварц стал новым тренером бело-голубых. Контракт с немецким специалистом подписан до конца июня 2029 года. Шварц уже работал в «Динамо» с 2020 по 2022 год, в период его руководства команда заняла третье место и вышла в финал Кубка России в сезоне-2021/2022.

По итогам сезона-2025/2026 московское «Динамо» под руководством Гусева заняло седьмое место в таблице Мир РПЛ.