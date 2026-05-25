Футболист «Ротора» возмущен судейством в матче с «Акроном»

Защитник «Ротора» Максим Храмцов заявил «Матч ТВ», что возмущен судейством ответного стыкового матча за право сыграть в следующем сезоне Российской премьер‑лиги (РПЛ).

В субботу «Акрон» дома уступил волгоградскому «Ротору» в ответном стыковом матче (0:1), но сохранил прописку в высшем дивизионе, победив по сумме матчей (2:0, 0:1). На 69‑й минуте субботней игры «Ротор» забил второй мяч, но после видеопросмотра главный арбитр матча Андрей Прокопов решил отменить гол из‑за нарушения в атаке. Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил «Матч ТВ», что ему «сложно объяснить, что это фол».

— Не было вариантов, кроме как побеждать в этом матче. Понимали, что это команда РПЛ, но ехали за нужным нам результатом. Показали атакующий футбол, думаю, все это видели. У нас был шанс победить, это чувствовали и все игроки на поле, на скамейке, и болельщики.

— Как психологически повлияли два отмененных гола?

— Никак. Продолжали делать свою работу, как и с самого начала. Играли в атакующий футбол, что‑то получалось, что‑то нет. Отмену первого гола я понять еще могу, но вот со вторым… Судья просто преступник, не знаю, как таких людей допускают до футбола. Это не в первый раз, я много с ним пересекался на поле. Не лучшие впечатления о его работе, — сказал Храмцов «Матч ТВ».