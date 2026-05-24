Футболисты и болельщики «Реала» попрощались с Карвахалем и Алабой

Футболисты и болельщики мадридского «Реала» попрощались с защитниками «сливочных» Даниэлем Карвахалем и Давидом Алабой, которые провели свой последний матч за клуб в 38-м туре Ла Лиги. «Реал» одержал уверенную победу над «Атлетиком» из Бильбао (4:2).

Алаба вышел в стартовом составе и был заменён на 70-й минуте на Дина Хёйсена. Игроки «Реала» выстроились у кромки поля и аплодировали Алабе, а сам футболист изобразил своё известное празднование со стулом, которое он использует для празднования побед.

Капитан команды Карвахаль покинул поле на 84-й минуте под овацию зрителей на «Сантьяго Бернабеу». Футболисты обеих команд выстроились в коридор почёта, Карвахаль попрощался с каждым из них. Капитанскую повязку он передал Федерико Вальверде. Также защитник обнялся с запасными и тренерским штабом, в том числе с Альваро Арбелоа, с которым, как сообщалось, у него не лучшие отношения. В конце встречи Карвахаля признали лучшим игроком матча, а команда качала футболиста на руках.

«Реал» занял второе место в текущем розыгрыше чемпионата Испании. «Сливочные» набрали 86 очков за 38 матчей.