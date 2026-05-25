Гвардиола обратился к своему преемнику в «Манчестер Сити»

Испанский специалист Хосеп Гвардиола обратился к преемнику на посту главного тренера «Манчестер Сити». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Гвардиола отметил, что сразу же позвонит следующему главному тренеру команды, когда узнает его имя.

«Скажу ему, чтобы был собой. Клуб окажет ему безоговорочную поддержку, и это самая большая похвала», — заявил испанец.

Гвардиола также посоветовал преемнику быть свободным в своих идеях и много работать.

«Моим девизом было: "Выиграй этот матч. АПЛ? Кубок лиги? Постарайся выиграть"», — добавил испанец.

Об уходе Гвардиолы стало известно 22 мая. Тренер руководил «Сити» с 2016 года. Вместе с испанцем команда шесть раз выигрывала чемпионат Англии, а также впервые в своей истории победила в Лиге чемпионов. Всего специалист завоевал с клубом 20 трофеев.