Кейн вышел на 7-е место в списке бомбардиров «Баварии» – 146 голов

Харри Кейн забил 144-й, 145-й и 146-й гол за «Баварию».

В финале Кубка Германии форвард сделал хет-трик против «Штутгарта».

Кейн вышел на 7-е место в списке бомбардиров «Баварии». Он обошел Арьена Роббена (114 гола) и Дитера Хенесса (145).

Рекордсмен «Баварии» – Герд Мюллер, у которого 570 голов.

