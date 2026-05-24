Харри Кейн забил 144-й, 145-й и 146-й гол за «Баварию».
В финале Кубка Германии форвард сделал хет-трик против «Штутгарта».
Кейн вышел на 7-е место в списке бомбардиров «Баварии». Он обошел Арьена Роббена (114 гола) и Дитера Хенесса (145).
Рекордсмен «Баварии» – Герд Мюллер, у которого 570 голов.
Кейн вышел на 7-е место в списке бомбардиров «Баварии» – 146 голов
Европейский гимнастический союз допустил россиян до турниров с флагом и гимном
Пелино предложил приглашать обладателей Кубка Гагарина на прием в Кремль: «Это была бы крутая традиция. В НХЛ ребята посещают Белый дом, общаются с президентом»
Кейн вышел на 7-е место в списке бомбардиров «Баварии» – 146 голов
Европейский гимнастический союз допустил россиян до турниров с флагом и гимном
Пелино предложил приглашать обладателей Кубка Гагарина на прием в Кремль: «Это была бы крутая традиция. В НХЛ ребята посещают Белый дом, общаются с президентом»