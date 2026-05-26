Гендир "Динамо" Мх рассказал о будущем Евсеева в клубе

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о будущем Вадима Евсеева на посту главного тренера.

По словам Газизова, Евсеев останется в клубе.

- Евсеев остается главным тренером "Динамо"? Да, у него это прописано в контракте, - приводит слова Газизова "Матч ТВ".

Вадим Евсеев стал главным тренером махачкалинского "Динамо" в декабре прошлого года, ранее он занимал аналогичный пост в "Черноморце". По итогам сезона-2025/26 махачкалинцы заняли 14 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 30 встречах. В стыковых матчах команда Вадима Евсеева одержала победу над "Ротором" с общим счетом 2:1 и сохранила место в РПЛ.