Названа зарплата Моуринью в «Реале»

Мадридский «Реал» будет платить тренеру Жозе Моуринью € 6 млн в год после назначения в клуб. Эта сумма близка к той, которая была у бывшего главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на журналиста Рамона Альвареса де Мона.

По информации источника, на текущий момент неизвестно, на сколько сезонов португальский специалист подпишет контракт.

Также Sport.es подтверждает сведения, что «Реал» заплатит нынешнему клубу Моуринью «Бенфике» € 7 млн за досрочное расторжение контракта.

Напомним, Алонсо возглавлял «сливочных» с лета 2025 года по январь 2026 года. Моуринью работал в испанском гранде с 2010 по 2013 год.