Мостовой подвел итог сезона для "Спартака"

Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о выступлении команды в сезоне 2025/2026.

В Российской Премьер-Лиге команда заняла четвёртое место, также спартаковцы завоевали Кубок России, обыграв в суперфинале турнира "Краснодар" (1:1, по пенальти 4:3).

"Какая разница, какое место заняли, третье или четвёртое, главное, что выиграли Кубок. Никто не будет вспоминать место, все будут смотреть на трофей. Тем более, что "Спартак" раз в пять-семь лет что-то выигрывает. Представляете, какая радость сейчас для "Спартака"? Можете сказать, опять прогнозы Мостового сбылись. Весь спортивный блок и тренерский штаб надо оставлять и ещё приглашать Мостового", — передаёт слова Мостового "Матч ТВ".

До сезона 2025/2026 "Спартак" последний раз завоёвывал трофей четыре года назад, в сезоне 2021/2022, — это также был Кубок России.