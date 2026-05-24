«Спартак» стал обладателем Кубка России

Москвичи вышли вперед на 36-й минуте после точного удара вингера Пабло Солари. Краснодарцы сравняли счет на 57-й минуте благодаря голу хавбека Дугласа Аугусто.

В серии послематчевых пенальти обладателем трофея стали красно-белые.

Кубок России

Суперфинал

Голы: Солари, 36, Аугусто, 57

Серия пенальти: Сперцян, 0:1, Дмитриев, 1:1, Оласа, 1:2, Умяров, 2:2, Кривцов, 2:3, Ву, 3:3, Боселли, 3:3 (вратарь), Барко, 4:3, Ленини, 4:3 (вратарь).

"Спартак": Максименко (Помазун, 90+4), Джику (Мартинс, 35), Ву, Литвинов, Зобнин (Дмитриев, 90+4), Умяров, Барко, Жедсон Фернандеш, Солари (Денисов, 65), Маркиньос, Угальде (Гарсия, 65).

"Краснодар": Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес (Пальцев, 82), Аугусто (Боселли, 73), Ленини, Сперцян, Батчи, Кривцов, Кордоба (Мозес, 76).

Предупреждения: Мартинс, 45+1, Тормена, 45+2, Оласа, 45+3, Батчи, 52, Коста, 53, Умяров, 59, Аугусто, 66, Сперцян, 80, Денисов, 90+2