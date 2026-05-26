Сафонова включили в топ-10 вратарей мира

Французская газета L'Equipe включила российского голкипера ПСЖ Матвея Сафонова в топ-10 вратарей мира. Об этом сообщает портал Actu Foot.

Сафонов занимает 10-ю позицию.

Сафонову 27 лет, он выступает за французский клуб с лета 2024 года. Вместе с ПСЖ вратарь дважды завоевал титул чемпиона Франции, по разу выиграл кубок и суперкубок страны, стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. До этого футболист играл за "Краснодар", воспитанником которого является.

30 мая ПСЖ в финальном матче Лиги чемпионов сыграет с английским "Арсеналом". Встреча пройдет в Будапеште.