Овечкин - о чемпионской гонке в РПЛ: "Динамо" молодцы, не дали "Краснодару" выиграть
Нападающий хоккейного "Вашингтона" Александр Овечкин прокомментировал развязку чемпионской гонки в РПЛ. По словам Овечкина, "Динамо" - молодцы, потому что команда смогла отомстить "Краснодару".
В 29 туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" одержало домашнюю победу над "Краснодаром" со счетом 2:1 и позволило "Зениту" подняться на первую строчку в турнирной таблице. По итогам сезона команда Сергея Семака стала чемпионом России, набрав 68 очков в 30 встречах, краснодарцы стали обладателями серебряных медалей с 66 баллами.
Столичное "Динамо" по итогам сезона заняло седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 45 очками в своем активе.