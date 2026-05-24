Овечкин - о чемпионской гонке в РПЛ: "Динамо" молодцы, не дали "Краснодару" выиграть

Нападающий хоккейного "Вашингтона" Александр Овечкин прокомментировал развязку чемпионской гонки в РПЛ. По словам Овечкина, "Динамо" - молодцы, потому что команда смогла отомстить "Краснодару".

- Я московский динамовец. Переживаю за "Динамо", они молодцы, не дали "Краснодару" выиграть, потому что краснодарцы не дали победить бело-голубым несколько лет назад. "Динамо" сделало ответочку, - сказал Овечкин в эфире "Матч ТВ".

В 29 туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" одержало домашнюю победу над "Краснодаром" со счетом 2:1 и позволило "Зениту" подняться на первую строчку в турнирной таблице. По итогам сезона команда Сергея Семака стала чемпионом России, набрав 68 очков в 30 встречах, краснодарцы стали обладателями серебряных медалей с 66 баллами.

Столичное "Динамо" по итогам сезона заняло седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 45 очками в своем активе.