«Наполи» обыграл «Удинезе» в заключительном туре Серии А

Завершился матч заключительного, 38-го тура, итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Наполи» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андреа Дзанотти. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Расмус Хойлунд. Нападающий хозяев поля отличился в середине первого тайма на 24-й минуте. Во втором тайме на 64-й минуте защитник гостей Кристиан Кабазель получил красную карточку.

После 38 матчей Серии А «Удинезе» занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 50 очками. «Наполи» расположился на второй строчке, заработав 76 очков.