"Спартак" заменил вратаря перед серией пенальти в финале Кубка России

Московский "Спартак" заменил вратаря Александра Максименко на голкипера Илью Помазуна перед серий пенальти суперфинала Фонбет - Кубка России по футболу.

Основное время встречи между красно-белыми и "Краснодаром" завершилось со счетом 1:1. Обладатель трофея определится в серии послематчевых 11-метровых ударов.

В матче второго этапа полуфинала "пути регионов" с петербургским "Зенитом" Помазун также заменил Максименко перед серией пенальти. Тогда "Спартак" выиграл серию со счетом 7:6, основное время той встречи завершилось со счетом 0:0.