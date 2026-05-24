Алаба высказался об уходе из «Реала»

Давид Алаба опубликовал сообщение в связи с уходом из «Реала».

«Спасибо, «Реал».

В футболе я пережил многое и знаю, что эмоциональные моменты – это просто часть пути. Но прощаться с «Реалом» – это нечто по-настоящему особенное и, без сомнения, еще один очень эмоциональный момент в моей карьере.

Когда я приехал в Мадрид вместе с семьей и друзьями, я был полон воодушевления, у меня были большие мечты и высоких ожидания. То, что я пережил за эти пять лет, я сохраню на всю оставшуюся жизнь.

Вместе мы провели невероятные матчи, незабываемые вечера и игры, которые навсегда войдут в историю. Мы выиграли крупные трофеи – именно то, о чем мечтает каждый игрок, надевая футболку «Реала». Но на этом пути были и трудные моменты. Время после травмы стало одним из самых тяжелых периодов в моей карьере. Именно поэтому я еще больше благодарен за невероятную поддержку, которую я получал от клуба, партнеров по команде и болельщиков. Я никогда не забуду, как все помогали мне вернуться.

Но эти пять лет были чем-то гораздо большим, чем просто футбольными успехами. Я познакомился здесь с потрясающими людьми и завел друзей на всю жизнь. Я буду скучать по привычным моментам в раздевалке – разговорам, смеху и всем тем мелочам, которые делали эту команду такой особенной.

Мадрид стал для меня и моей семьи вторым домом. Этот город, этот клуб и здешние люди с первого дня окружили нас невероятным теплом. Именно поэтому прощаться так тяжело.

Словами невозможно описать то, как я горжусь тем, что стал частью истории этого клуба. Надевать эту футболку, выигрывать титулы и делить особенные моменты с мадридистами – для меня нет ничего важнее.

Спасибо вам за все. Спасибо за это невероятное время. Спасибо за каждое воспоминание. Прощаться невероятно тяжело, но при этом я полон мотивации и воодушевления перед следующей главой. Я искренне надеюсь, что наши пути скоро снова пересекутся. Желаю всем в этом клубе только самого лучшего в будущем и очень надеюсь, что особые отношения и связи, которые я здесь обрел, сохранятся на долгие годы.

Да здравствует «Мадрид» – и ничего больше!» – написал защитник.