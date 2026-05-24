"Тоттенхэм" сохранил прописку в Английской премьер-лиге

"Тоттенхэм" со счетом 1:0 обыграл "Эвертон" в матче заключительного тура чемпионата Англии по футболу и сохранил место в премьер-лиге на следующий сезон.

Мяч на 43-й минуте забил Жоау Пальинья.

"Тоттенхэм" занял 17-е место в турнирной таблице, набрав 41 очко. Команда на 2 очка опередила "Вест Хэм", который в заключительном туре победил "Лидс" со счетом 3:0. Английскую премьер-лигу также покинули "Вулверхэмптон" и "Бёрнли". В элитном дивизионе в следующем сезоне их заменят "Ковентри", "Ипсвич" и "Халл".

Ранее ТАСС сообщал, что чемпионом Англии впервые с сезона-2003/04 стал "Арсенал". Второе место занял "Манчестер Сити", третье - "Манчестер Юнайтед".