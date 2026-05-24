Червиченко отреагировал на победу "Спартака" в Кубке России
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал
Rusfootball.info победу "красно-белых" в Кубке России. - Спартаковцы - молодцы! Весеннюю часть сезона они провели очень прилично. И в чемпионате в принципе чуть было не догнали. Играл "Спартак" очень хорошо. Вопросов никаких нет.
Единственное, что мне не нравится, так это формула проведения матчей в Кубке, когда не дают насладиться дополнительным временем, а сразу переходят к серии пенальти.
- С Помазуном в серии пенальти "Спартак" очень угадал.
- "Спартак" может позволить себе вратаря, который только пенальти умеет брать. Богатая команда. Почему нет?
Виктория Яковлева, Rusfootball.info