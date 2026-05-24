Мусаев: «Кордоба получил повреждение в начале матча, видимо, что‑то серьезное»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в эфире «Матч ТВ» заявил, что лидер команды Джон Кордоба получил повреждение в начале Суперфинала Кубка России.

В воскресенье «Краснодар» проиграл московскому «Спартаку» в Суперфинале FONBET Кубка России по футболу (1:1, по пенальти — 4:3). Кордоба был заменен на 75‑й минуте.

— Это сильный удар по вашей команде?

— Тяжело сейчас говорить. Сыграли хороший матч, показали хорошую игру, но в серии пенальти не хватило хладнокровия.

— Почему именно Боселли исполнял четвертый удар в серии пенальти?

— У него была хорошая статистика в «Пари НН», всего один промах, он постоянно тренирует эти удары. К тому же был небольшой выбор пенальтистов из тех, кто был на поле.

— Что с Кордобой?

— К сожалению, в начале матча получил повреждение. Видимо, что‑то серьезное, мы практически без него играли, видно было, как ему тяжело. У нас и так было несколько потерь, тем не менее, сыграли качественный матч.

— Что скажете в раздевалке?

— Поддержу. Проделана хорошая работа, несмотря на травмы, играли на пределе своих возможностей. Я очень переживал за сегодняшний матч, потому что было видно, что мы выхолощены. Неделя проходила очень тяжело, но нашли в себе силы, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» стал пятикратным обладателем Кубка России. Последний раз команда побеждала в турнире в 2022 году, когда в серии пенальти обыграла московское «Динамо».