Карпин заявил, что его не удивил результат Суперфинала Кубка России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не удивлен победе «Спартака» над «Краснодаром» в Суперфинале FONBET Кубка России.

В воскресенье «Спартак» завоевал Кубок России, обыграв в «Лужниках» «Краснодар» (1:1, по пенальти — 4:3).

— Удивил ли результат?

— Нет, не удивил, — передает слова Карпина корреспондент «Матч ТВ».

«Спартак» стал пятикратным обладателем Кубка России. Последний раз команда побеждала в турнире в 2022 году, когда в серии пенальти обыграла московское «Динамо».