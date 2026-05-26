Тренера "Балтики" сравнили с персонажем басни Крылова

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев отреагировал в подкасте Cappuccino & Catenaccio Show на слова наставника калининградской «Балтики» Андрея Талалаева о том, что Роберто Де Дзерби, возглавляющий английский «Тоттенхэм», себя исчерпал.

«Ему прежде чем судить о Де Дзерби, нужно понять, он по интеллекту его уровня или нет. В какой-то степени персонажа басни Крылова напоминает», — сказал Бердыев.

В Российской премьер-лиге сезона-2025/26 «Балтика» заняла шестое место, набрав 46 очков.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.