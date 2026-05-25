Канчельскис высказался о финале Кубка России

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил «Матч ТВ», что «Спартаку» больше повезло в Суперфинале FONBET Кубка России, чем «Краснодару».

© ФК "Тобол"

В воскресенье «красно‑белые» завоевали трофей, обыграв в «Лужниках» «Краснодар» (1:1, по пенальти — 4:3).

— Здесь была лотерея — пенальти. «Спартак» был более удачлив, футболисты лучше пробили одиннадцатиметровые и забили все, что могли, а «Краснодар» не забил.

— Может ли такой «Спартак» побороться за чемпионство в следующем сезоне?

— В «Спартаке» всегда будут говорить, что борются за чемпионство. Но в следующем сезоне они будут опять бороться за третье‑четвертое место, — сказал Канчельскис «Матч ТВ».

«Спартак» стал пятикратным обладателем Кубка России. Последний раз команда побеждала в турнире в 2022 году, когда обыграла московское «Динамо».