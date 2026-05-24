Хавкин считает, что "Спартак" может обыгрывать любую российскую команду

Футболисты московского "Спартака" способны обыгрывать все российские команды. Об этом ТАСС заявил член совета директоров "Спартака", вице-президент "Лукойла" Евгений Хавкин.

"Спартак" обыграл "Краснодар" в суперфинале Фонбет - Кубка России в серии пенальти (4:3). Основное время завершилось со счетом 1:1.

"Я доволен [победой "Спартака"], нормально, - сказал Хавкин. - Мы каждый год бьемся за чемпионство. И в следующем, и всю жизнь".

На вопрос, на что способен текущий состав "Спартака", Хавкин ответил: "Вы все видели, вы же специалисты. Можно ли обыгрывать "Зенит"? Можно. Всех можно".

По итогам сезона в Мир - Российской премьер-лиге "Спартак" занял 4-е место.